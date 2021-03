Verso la Pasqua: la pizza di formaggio “alla marchigiana”

Pizza di formaggio, salame, uova sode, pizza dolce con i canditi, frittata con gli asparagi e la pancetta. Sono queste le portate che formano la tradizionale colazione di Pasqua che si fa dalle mie parti, nell’entroterra marchigiano. Ricorda ancora quando la mattina di Pasqua, ci preparavamo e poi ci dirigevamo verso la casa dei miei nonni dove tutta la famiglia si riuniva per fare colazione insieme. La tavola imbandita, con la tovaglia bianca ricamata, un buon caffè e tutti i prodotti elencati sopra che erano stati benedetti dal sacerdote. Io ero – ma lo sono ancora – molto ghiotta della pizza di formaggio che faceva la mia nonna. Ecco la ricetta.

Ingredienti

10 uova di cui 6 intere e 4 solo il tuorlo

50 grammi di parmigiano grattugiato

50 grammi di pecorino grattugiato

50 grammi di pecorino romano grattugiato

200 grammi di groviera (tre quarti grattugiato, il resto a pezzetti)

200 grammi di strutto

2 cucchiai di olio

110 grammi di lievito di birra

1 cucchiaino di cartina da dolci

500 grammi di farina

sale e pepe

Procedimento

In una ciotola molto capiente mescolate le uova – che avrete regolato con poco sale e poco pepe – con la farina, poi aggiungere i formaggi grattugiati e lo strutto. Sciogliere il lievito in poca acqua a temperatura ambiente e aggiungerlo all’impasto insieme al lievito per dolci. A questo punto è la volta dei cubetti di formaggio. Mescolare bene, coprite con della pellicola e sopra uno strofinaccio e lasciate lievitare per almeno 4 ore.

E’ il momento di preparare le teglie, io a volte uso quelle per il ciambellone. Ungetele con un po’ di strutto; distribuite l’impasto e coprite con la carta forno. Infornate a 180 gradi per circa 40-45 minuti. Togliere la carta forno e far cuocere altri 20-25 minuti.

