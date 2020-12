Le uova in tavola: frittata di trota

Avete degli amici o dei parenti appassionati di pesca? Spesso vi ritrovate con molte trote che non sapete come cucinare? Oltre alle classiche preparazioni, ecco una ricetta che potrà stupire: la frittata di trota.

Ingredienti

200 grammi di trota salmonata

2 porri piccoli

5 uova

una piccola patata

50 grammi di pancetta affumicata

prezzemolo tritato

3 cucchiai di olio

sale e pepe

Procedimento

Sbucciate la patata, tagliatela a dadini piccoli e lessateli per 7 minuti in acqua bollente salata. Tagliate i porri a fettine e a listarelle la pancetta. Tritate grossolanamente il filetto di trota.

Scaldate due cucchiai di olio in una padella antiaderente, unite la pancetta e i porri e fateli rosolare per qualche minuto. Aggiungete la trota e la patata scolata e lasciate il tutto sul fuoco per circa cinque minuti.

Sbattete le uova con un pizzico di sale, uno di pepe e il prezzemolo, incorporate tutti gli ingredienti rosolati e amalgamateli bene con una frusta. Trasferite il composto in una pirofila unta di olio, coprite con un foglio di alluminio e cuocete in forno caldo a 200 gradi per 15 minuti. Togliete l’alluminio e lasciate la frittata in forno ancora per 10 minuti, poi sfornatela e servitela.

