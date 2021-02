Una voglia di dolce improvvisa? Allora questa è la ricetta che fa per voi. Oggi vi proponiamo la nostra torta Mug 2 minuti alle mele. Così poco tempo? Vi chiederete. Ebbene sì, perché la prepareremo in una tazza e poi via nel microonde per soli due minuti.

Ingredienti

2 cucchiaini da caffè di farina di mandorle

3 cucchiaini di farina di cocco

4-5 gocce di succo di limone

un uovo

mezzo cucchiaino di buccia di limone grattugiata

una fettina di mela tagliata a pezzettini piccoli

4-5 gocce di dolcificante

mezzo cucchiaino di lievito per dolci

Preparazione

La preparazione di questa torta nella tazza è molto semplice e veloce. Nella tazza mug sbattete molto bene l’uovo, deve risultare spumoso. Aggiungere il dolcificante, il limone, e infine la farina di mandorle e cocco. Mescolare bene, aggiungere il lievito per dolci, mescolare nuovamente e cuocere in microonde per due minuti.

Un dolce gustoso, monoporzione, adatto anche per la colazione. Il vantaggio? E’ già pronto nella vostra tazza.

