Torta salata con fiori di zucchina

Fiori di zucchina, zucchine, uova, pasta sfoglia e formaggio filante. Sono questi gli ingredienti per portare in tavola una squisita torta salata. Pochi semplici passaggi per preparare una prelibatezza che potrete servire o come antipasto o come secondo piatto. Buona sia tiepida che calda, saprà conquistarvi con il suo cuore filante.

Ingredienti

1 confezione di pasta sfoglia rotonda

10 fiori di zucchina

4 zucchine

4 uova

50 grammi di pane grattugiato

sale e pepe

100 grammi di formaggio a pasta filante

Procedimento

Srotolate la pasta sfoglia e, con la sua carta da forno, disponetela in una tortiera. In una ciotola lavorate le uova, con il parmigiano, il sale e il pepe. Lavate bene le zucchine e i fiori, rimuovendo il picciolo interno. Versate le zucchine nella ciotola con le uova e mescolate bene. Aggiungete il formaggio tagliato a cubetti.

Accendete il forno a 200 gradi. Prendete la tortiera con la pasta sfoglia e versateci dentro il composto. Infornate e dopo 10 minuti di cottura, disponete sopra il rustico i fiori di zucchina tagliati a metà.

Abbassate il forno a 180 gradi e continuate la cottura per altri 20 minuti. Buon appetito.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.