Voglia di torta rustica? Provate quella al prosciutto cotto

La torta rustica al prosciutto cotto è un piatto molto versatile, adatto sia come antipasto sia come per uno spuntino alternativo dei vostri bambini. Una ricetta dal gusto genuino che riporta alla memoria i sapori di una volta. Questa torta, una sorta di ciambellone salato, la preparava sempre la nonna per noi nipoti. Quanti ricordi! Ecco allora la ricetta.

Ingredienti

6 uova

100 grammi di burro

100 grammi di farina

100 grammi di Emmenthal grattugiato

100 grammi di prosciutto cotto a dadini

mezza bustina di lievito per salati

sale e pepe

Procedimento

Sbattete le uova a frittata con il sale e il pepe. Aggiungete il burro che avrete precedentemente sciolto nel microonde o a bagnomaria, la farina, il lievito, il formaggio e il prosciutto cotto.

Una volta che tutti gli ingredienti saranno mescolati per bene, coprite con della pellicola e lasciate riposare per 20 minuti. Accendete il forno e fate scaldare a 180 gradi. Imburrate e infarinate uno stampo per ciambellone e versate l’impasto cercando di distribuirlo uniformemente. Infornate e fate cuocere per 45 minuti.

