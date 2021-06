Il surimi? Perfetto con il tonno e il pomodoro

Pomodoro ripieno con tonno e surimi! Ecco il piatto adatto per il pranzo o per la cena in queste torride e assolate giornate estive. Si prepara facilmente, senza bisogno di accendere i fornelli e saprà farvi dimenticare (almeno per qualche boccone) l’afa estiva. Ecco come preparare i pomodori ripieni con tonno e surimi.

Ingredienti

200 grammi di bastoncini di surimi

50 grammi di tonno sott’olio

4 pomodori tondi ben rossi

4 cipollotti freschi

1 limone

2 cucchiai di capperi

1 cucchiaio di olive nere

4 rametti di origano fresco

1 cucchiaino di sale fino

1 macinata di pepe

Procedimento

Iniziate lavando i pomodori, asciugateli e tagliateli a metà in orizzontale. Togliete la polpa con uno scavino, cercando di formare delle palline. Salate l’interno dei mezzi pomodori e appoggiateli capovolti, su carta da cucina. Lavate e spremete il limone. Tagliate i bastoncini di surimi a tocchetti, con tagli obliqui, allargateli su un piatto e cospargeteli con il succo di limone.

Pulite i cipollotti e tagliateli a rotelline sottilissime. Trasferiteli in una ciotola, unite le palline di polpa di pomodoro, i capperi, le olive, i pezzetti di surimi e le foglioline di metà rametti di origano. Condite con sale e pepe, e trasferite all’interno dei pomodori tagliati a metà. Decorate con qualche cappero e fogliolina di origano. Buon appetito.

