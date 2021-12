Stracciatella in brodo: la perfezione nel piatto

Altro che piatto della nonna: una vera delizia per il palato e anche per il cuore

La stracciatella è più di un semplice brodo di carne e composto di uova. Una minestra che è capace di scaldarti in una fredda giornata invernale, che evoca nella mente le feste del Natale e le cene con i parenti. E visto che le feste si avvicinano ecco la nostra ricetta. Aspettare le feste significa rispettare la tradizione. Ma non è detto che, per gustare la stracciatella, sia per forza necessario attenderle.

Ingredienti

Uova (4 medie)

220 g Brodo di carne

100 g Parmigiano Reggiano DOP grattugiato

Noce moscata q.b.

Sale fino q.b.

Procedimento

Portate a bollore il brodo di carne. Nel frattempo, in una ciotola sbattete le uova con un pizzico di sale, aggiungete il parmigiano, la noce moscata e, per chi la gradisce, una grattugiata di scorza di limone.

Quando il brodo bolle, armatevi di una frusta, versate il composto di uova direttamente nel brodo e mescolate velocemente con la frusta. Più mescolerete veloci, più le uova si “stracceranno”. La vostra minestra è pronta. Buon appetito.

