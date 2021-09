Sedanini scampi e zucchine? Sì ma con un pizzico di radicchio

Voglia di un piatto di pasta veloce e gustoso? Allora non vi resta che provare la nostra pasta con scampi, zucchine e radicchio. Ecco come prepararla.

Ingredienti

350 gr di sedanini rigati

150 gr di pomodorini ciliegia pelati

16 scampi

3 zucchine tagliate a listarelle

1 scalogno tritato

1 ciuffo di prezzemolo

1 cespo di radicchio rosso

sale e pepe

olio extra vergine di oliva

Procedimento

Sgusciate gli scampi, imbiondite lo scalogno in padella con due cucchiai di olio, unite gli scampi, tagliati in due per il lungo e lasciate rosolare. Aggiungete i pomodoroni ciliegia e lasciate cuocere per 3-4 minuti. Regolate di sale e pepe.

Sbollentate le zucchine e unitele alla salsa. Tagliate il radicchio a listarelle sottilissime. Cuocete la pasta, scolate al dente e saltate in padella con la salsa e il restante olio. Stendete sul fondo del piatto un velo di radicchio rosso crudo e posizionate la pasta al centro. Decorate con il prezzemolo tritato. Buon appetito.

