Il secondo saporito: scaloppine alla provola

Le scaloppine alla provola sono un secondo piatto molto facile da realizzare, gustoso e saporito. Un piatto unico che farà esplodere il gusto fin dal primo boccone. Ecco, passo passo, il procedimento per realizzarle.

Ingredienti

4 fette di fesa di vitello

mezza melanzana

4 fette di provola affumicata

olio extravergine di oliva

un rametto di prezzemolo

uno spicchio di aglio

sale e pepe

Cuocere la melanzana

Lavate e asciugate la melanzana, spuntatela e tagliatela a dadini. Sbucciate l’aglio e mettetelo in un tegame con l’olio. Fate soffriggere leggermente e aggiungete la melanzana. fate cuocere per circa 8 minuti a fuoco medio. Sgocciolate la melanzana e adagiatela su della carta da cucina per togliere l’olio in eccesso. Condite con del sale e trasferite in una pirofila da forno.

Preparare le scaloppine

Iniziate accendendo il forno a 200 gradi. Lavate, asciugate e tritate il prezzemolo. Portate di nuovo il tegame dove avete cotto le melanzane sul fuoco. Adagiatevi la fesa di vitello e rosolate per circa un minuto. Cuocete le fettine per circa due minuti a lato.

Distribuite i dadini di melanzana nella pirofila, sopra le fettine e ultimate con le fette di provola affumicata. Aggiungete il prezzemolo e infornate la vostra preparazione. Lasciate scaldare per 3-5 minuti, fino a quando la provola sarà bene sciolta. Servite ben caldo

