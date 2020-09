Sapori antichi ma ancora attuali: la pappa con il pomodoro

Fra pochi giorni saluteremo l’estate per dare il benvenuto all’autunno. Ma il nostro orto ci regala ancora prelibatezze da poter utilizzare per portare in tavola piatti dal sapore unico. Pochi ingredienti che sapientemente orchestrati faranno davvero la differenza.

“Viva la pa-pa-pappa col po-po-po-po-po-po-pomodoro, Ah viva la pa-pa-pappa

Che è un capo-po-po-po-polavoro Viva la pa-pappa pa-ppa col po-po-pomodoro”. Ogni volta che preparo questa ricetta mi torna in mente la canzone di Rita Pavone. Ecco come preparare la pappa con il pomodoro.

Ingredienti

800 grammi di pomodori maturi

200 grammi di pane raffermo

1 gamba di sedano

1 carota

1 cipolla

olio extra vergine di oliva

2 rametti di basilico

sale e pepe

Procedimento

Iniziamo preparando i pomodori. Portate a bollore dell’acqua in una casseruola e scottate per un minuto i pomodori, scolateli e privateli della buccia, eliminate i semi e tagliateli a pezzetti.

Pulite, lavate e tritate il sedano, la carota e la cipolla. Far appassire le verdure in una casseruola con due cucchiai di olio, aggiungere i pomodori e il pane spezzato. Versare nella pentola un litro e mezzo di acqua, regolare di sale e pepe. Far cuocere a fuoco medio per 50 minuti mescolando spesso in modo da sgretolare il pane.

Lavate e spezzettate il basilico; togliere la pappa con il pomodoro dal fornello, versarla nei piatti fondi e servire subito in tavola.

