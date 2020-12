Un sapore piacevolmente rustico: linguine allo speck con i porri

Sono più delicati di aglio e cipolla: per questo i porri vengono usati anche con ingredienti di base di tanti piatti gustosi. Nella ricetta di oggi li vediamo sposarsi alla meraviglia con lo speck, arricchendo un piatto di pasta per un sapore piacevolmente rustico. Ecco come preparare le linguine allo speck con i porri.

Ingredienti

320 grammi di linguine

100 grammi di porri sottili

250 millilitri di latte

100 grammi di speck a fettine

2 cucchiai di farina

2 cucchiai di olio

un tuorlo

un ciuffo di prezzemolo

noce moscata

sale

Procedimento

Lavate i porri, tritateli e rosolateli nell’olio per 2-3 minuti. Bagnate poi con3-4 cucchiai di acqua e cuocete a fuoco dolce per 6-7 minuti. Aggiungete lo speck a striscioline e cuocete per 2 minuti. Profumate con il prezzemolo tritato e tenete in caldo.

Stemperate la farina in un pentolino con il latte, facendo attenzione a non formare grumi, salate, profumate con una grattata di noce moscata e, mescolando, cuocete fino ad avere una salsa densa. Lontano dal fuoco, incorporate il tuorlo. Tenete in caldo.

Cuocete le linguine in acqua bollente salata, scolatele al dente, conditele subito con i porri e lo speck e la salsa al latte, mescolate bene e servite.

