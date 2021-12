Ci avviciniamo alle feste di Natale già si inizia a pensare al menù che porteremo in tavola per celebrare questa festività con i nostri parenti. Oggi vi propongo la ricetta di questo dolce, il salame di cioccolato fondente, ma con una variante golosa al posto dei biscotti che si usano solitamente. Scoprite come prepararlo.

Ingredienti

250 gr di panettone con i canditi

50 gr di zucchero

260 gr di cioccolato fondente

1 bicchierino di liquore (io preferisco il rum)

150 gr di burro

zucchero a velo

Procedimento

Tagliate il panettone in cubetti da un centimetro e mettetelo in una ciotola. Fate sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria, avendo cura che l’acqua non entri a contatto con il cioccolato. In una ciotola lavorate il burro con lo zucchero, unite il liquore e mescolate bene. Aggiungete il cioccolato fuso e il panettone.

Mescolate con una spatola fino a quando il tutto non sarà ben amalgamato: il composto dovrà risultare asciutto e sodo. Preparate un foglio di carta forno, versate sopra il vostro impasto e dategli la forma di un salame. Chiudete bene la carta forno e riponete il dolce in congelatore per almeno una mezz’oretta. Al momento di servirlo, tagliate a fette e se vi piace, aggiungete una spolveratina di zucchero a velo.

