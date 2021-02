Cosa c’è di meglio di un risotto per portare in tavola i profumi del bosco? Il loro aroma che si spande nella cucina, mi fa tornare alla mente la mia nonna che cucinava i funghi in un vecchio tegame di coccio sul piano della stufa a legna. Con le sue mani sapienti, e uno sguardo vigile per non farli passare di cottura, li mescolava di tanto in tanto per preparare il risotto ai profumi del bosco. La ricetta non è quella della nonna, ma è rivisitata a modo mio.

Ingredienti per 4 persone

300 grammi di riso

200 grammi di porcini surgelati

40 grammi di burro

una cipolla

20 grammi di midollo di manzo

un bicchiere di vino bianco

1,2 litri di brodo

1 rametto di ribes

grana padano grattugiato

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale

Procedimento

Scongelate parzialmente i funghi e tagliateli a fettine. Sbucciate e affettate a velo una cipolla. In una casseruola mettete l’olio e metà burro, aggiungete la cipolla e fatela appassire. Unite il midollo a pezzetti e fate cuocere qualche istante, poi unite i funghi. Cuocete per un paio di minuti, mescolando, poi unite il riso e fatelo tostare.

Quando sarà perfettamente tostato, sfumate con il vino bianco. Fate evaporare tutto il vino e poi aggiungete man mano il brodo. Ci vorranno circa 18 minuti affinché il riso sia cotto. Non aggiungete il brodo tutto in una volta, potrebbe risultare troppo e far scuocere il vostro risotto.

Spegnete il fornello. Aggiungete al vostro risotto il burro rimasto e tre cucchiai di grana grattugiato, mescolate. Regolate di sale e pepe a vostro piacimento. Impiattate e decorate con il ribes (in alternativa anche un ciuffetto di prezzemolo) e servite ben caldo. Buon appetito.

