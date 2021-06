Il riso Venere? Perfetto con cipolla rossa e pesce spada

Riso Venere, pesce spada e cipolla rossa. Il piatto perfetto per l’estate, per una cena tra amici sulla veranda di casa, mentre tra una chiacchiera e l’altra si infila un soffio di brezza che rinfresca la giornata. Ecco come preparare la ricetta di oggi.

Ingredienti

280 grammi di riso Venere

400 grammi di pesce spada

olio extra vergine di oliva

4 coste di sedano

2 cipolle rosse di Tropea

1/2 bicchiere di vino

3-4 steli di erba cipollina

1 macinata di pepe

Sale

Procedimento

Eliminate la pelle e le vertebre centrali ai tranci di pesce spada, dividendoli in 2 parti. Lavateli, asciugateli e salateli da entrambe le parti. Scaldate due cucchiai di olio in una padella e rosolate i filetti di pesce, un minuto per lato. Bagnate con il vino e fate evaporare.

Pulite il sedano eliminando le basi dure e i filamenti. Dopo averle tagliate a rotelle, unitele al pesce. Bagnate con due bicchieri di acqua e fate bollire circa dieci minuti. Scolate pesce e sedano con un mestolo forato e mantenete al caldo.

Fate bollire l’acqua per cuocere il riso. Versate il riso e lessatelo a fiamma dolce mescolando spesso. Scolate il riso e mettetelo in una padella, aggiungete il liquido di cottura del pesce, filtrandolo con un colino. Cuocete a fiamma viva per circa 5 minuti. Unite 3 cucchiai di olio e mescolate a fiamma spenta.

Nel frattempo, mentre il riso si raffredda, sbucciate le cipolle e affettatele. Trasferite il riso su 4 piatti, completate con i tranci di pesce, le rotelle di sedano e le cipolle a listarelle. Insaporite con abbondante pepe. Buon appetito.

