La ricetta del dolce più amato dagli Italiani: il Tiramisù di Iginio Massari

Il dolce più amato dagli Italiani? Il Tiramisù. Anticamente le nonne usavano preparare una colazione che oggi potremmo definire povera, ma che all’epoca era davvero ricchissima! Ancora oggi la ricetta è immutata, basta rompere in un bicchiere un uovo freschissimo e sbatterlo con dello zucchero e a piacere aggiungere caffè o latte caldo, per i più piccoli, e marsala o anice per i più grandicelli. Ed è proprio da questa portentosa crema (detta zabaione) che nasce la crema al mascarpone base del tiramisù.

Il dolce italiano per eccellenza, quello più famoso e amato, dalla cui ricetta classica (la ricetta è nel primo video proposto) sono nate tantissime altre versioni, anche senza uova! Poi il tiramisù alle fragole o quello alla Nutella, giusto per citarne un paio. Nonché, dulcis in fundo – è proprio il caso di dirlo! – la versione soffice e spumosa proposta dal grande pasticciere Iginio Massari, che potete vedere in fondo alla pagina.

Sebbene le origini di questo famoso dessert non siano chiare, perché contese tra le regioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana, resta comunque un caposaldo della cucina italiana preparato indistintamente da Nord a Sud. Un capolavoro della cucina italiana in gradi di unire i palati di tutti.

Ingredienti per il Tiramisù

Savoiardi 300 g

Uova freschissime (circa 4 medie) 220 g

Mascarpone 500 g

Zucchero 100 g

Caffè della moka già pronto (e zuccherato a piacere) 300 g

Cacao amaro in polvere per la superficie q.b.

Ecco la video “ricetta classica” a cura di Giallo Zafferano: preparatelo anche voi e fateci sapere!

Qui sotto, la versione – sempre per Giallo Zafferano – del Tiramisù goloso di Iginio Massari. Il Maestro Massari, uno dei pasticceri italiani più importanti del mondo, ci svela i segreti del suo tiramisù, dalla preparazione dei savoiardi fatti in casa alla creazione di una crema tiramisù lucida e spumosa: una vera e propria “nuvola di dolcezza”. Il Tiramisù “Massari” è un dolce importante e scenografico, perfetto per le occasioni importanti come il Capodanno!

