La ricetta che non ti aspetti: i tacos “veloci” alla salsiccia!

I tacos veloci sono una ricetta che fa onore al proprio nome: si preparano in 15 minuti grazie a un ripieno espresso preparato con salsiccia rosolata velocemente in padella e accompagnata da un’insalata di pomodorini e da una salsa allo yogurt. Saporiti e sfiziosi questi tacos sono perfetti per una cena con gli amici, da gustare in compagnia!

INGREDIENTI (Dosi per 8 tacos)

Tacos 8

Salsiccia 500 g

Peperoncino dolce lungo 10 g

Paprika affumicata 1 cucchiaio

Concentrato di pomodoro 1 cucchiaio

Vino rosso 25 ml

Olio extravergine d’oliva 10 g

Pepe nero q.b.

PER L’INSALATA DI POMODORINI

Pomodorini datterini 150 g

Cipollotto fresco 40 g

Prezzemolo 1 mazzetto

Succo di lime ½

Olio extravergine d’oliva 10 g

Sale fino q.b.

PER LA SALSA ALLO YOGURT

Panna acida 100 g

Yogurt greco 50 g

Scorza di lime ½

La preparazione nel video di Giallo Zafferano con lo chef Manuel Saraceno.

