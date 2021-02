Avete mai provato l’abbinamento prosciutto cotto e asparagi? Due sapori che si sposano bene per un’esplosione di sapori nel vostro palato. Ecco allora la ricetta delle punte di asparagi con fiocchetti di prosciutto cotto. Ecco come si prepara questo piatto.

Ingredienti

4 fette di prosciutto cotto

350 grammi di asparagi surgelati

40 grammi di farina

mezzo bicchiere di panna liquida

mezzo dado di carne

60 grammi di burro

sale e pepe

Lessare gli asparagi

Portate a bollore 1 litro di acqua salata. Versate gli asparagi ancora surgelati e portate di nuovo a bollore. Cuocete per 8 minuti. Scolate gli asparagi e appoggiateli su un telo da cucina per non farli raffreddare.

Fare la salsa

Portate a bollore 250 ml di acqua e fate sciogliere il dado. Mettete in un altro tegame metà burro, quando sarà sciolto unite la farina e fate cuocere per due minuti. Aggiungete il brodo caldo poco alla volta e continuate a mescolare. Cuocere per 9 minuti mescolando spesso. Aggiungete pepe e sale. Incorporate la panna sempre mescolando.

I rotolini

Accendete il forno a 200 gradi. Tagliate le fette di prosciutto cotto a metà nel senso della lunghezza. Disponete tre asparagi sopra ogni fetta di prosciutto cotto e arrotolate. Imburrate una pirofila e disponete i vostri rotolini. Infornate per 4-5 minuti, poi trasferite i rotolini su un piatto da portata e irrorate con metà salsa, la restante servitela a parte. Buon appetito.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.