Pronto in 20 minuti: pasta alle erbe aromatiche

Tornate a casa per la pausa pranzo dal lavoro e avete poco tempo a disposizione? Oppure siete in smartworking ma dovete portare in tavola rapidamente perché poi avete una riunione di lavoro? Ecco la pasta agli aromi, un primo piatto da preparare in soli 20 minuti.

Ingredienti

320 grammi di pasta tipo corta

3 cucchiai di burro

1 bicchiere di panna

1 tuorlo

2 cucchiai di grana grattugiato

1 rametto di prezzemolo

1 rametto di salvia

1 rametto di basilico

1 rametto di rosmarino

1 spolverata di pepe

3 cucchiai di sale grosso

1 pizzico di sale fino

Fare la salsa

Pulite prezzemolo, basilico, rosmarino e salvia, lavateli e asciugateli. Staccate le foglioline dai rametti e tritatele finemente con un coltello o con la mezzaluna. Versate la panna in un’insalatiera e amalgamatela con tuorlo, sbattendo bene con la forchetta. Aggiungete il grana e metà trito di erbe. Mescolate bene e regolate di sale e pepe.

Condire la pasta

Portate a bollore 3 litri di acqua salata, buttate la pasta e mescolate. In una padella sciogliete il burro, scolate la pasta e tuffatela nella padella. Mescolate per amalgamare. Versate la pasta al burro nell’insalatiera, mescolate bene e cospargete con il trito rimasto. Servite ben caldo.

