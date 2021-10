Prepariamoci per il pranzo della domenica: ragù di polpettine

E’ arrivato il tanto atteso fine settimana. Il sabato per me è dedicato alla casa, alla spesa e alla preparazione del pranzo della domenica, rigorosamente in famiglia. Per questo, ho deciso di proporvi un ragù di polpettine. Ecco la ricetta.

Ingredienti

200 gr di manzo tritato

50 gr di burro

1 panino raffermo

2 uova

mezzo bicchiere di latte

1 ciuffo di prezzemolo

50 gr di grana grattugiato

1 rametto di salvia

olio extra vergine di oliva

sale

Procedimento

Bagnate la mollica del panino in un po’ di latte, strizzatela, sminuzzatela e aggiungetela alla carne tritata, insieme al prezzemolo, al grana, l’olio, un uovo sodo tritato, un uovo crudo e un pizzico di sale. Mescolate bene tutti gli ingredienti. Formate delle polpettine delle dimensioni di grosse olive.

In un tegame fate sciogliere il burro, rosolate per un minuto la salvia e aggiungete le polpettine. Fatele insaporire per qualche minuto. A questo punto potrete procedere in due modi: aggiungendo della passata di pomodoro per ottenere un sugo rosso; aggiungendo della panna liquida, per ottenere un sugo bianco. Buon appetito.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.