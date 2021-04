Preparare il pranzo della domenica: il coniglio farcito

La domenica, solitamente, è il giorno in cui abbia a disposizione più tempo per cucinare. Allacciare il grembiule, seguire una ricetta e preparare nuovi piatti: il pranzo in famiglia, oltre un’importante opportunità per stare tutti insieme, è un’occasione per sperimentare qualcosa di nuovo. La ricetta che vi propongo oggi è quella del coniglio farcito. Un consiglio: se vivete in una zona di campagna, cercate un contadino che possa vendervi un suo coniglio, noterete la differenza di sapore.

Ingredienti

1 coniglio disossato

3 uova

100 grammi fontina

100 grammi prosciutto affumicato

50 grammi di cipolline

50 grammi di olive

mezzo bicchiere di vino bianco secco

dragoncello

brodo vegetale

Procedimento

Dopo aver lavato con acqua fredda il coniglio, asciugatelo con della carta da cucina. Adagiatelo sopra un tagliere e salate e pepate. Con le uova preparate una frittata, condita solo con sale e pepe, cercando di non farla rompere. Tagliate la fontina a fettine sottili.

Sul coniglio, adagiate la vostra frittata, le fettine di prosciutto cotto, la fontina. Arrotolate avendo cura di mantenere all’interno del coniglio tutti i vari ingredienti. Per far sì che non si apra durante la cottura, potete avvolgerlo con la rete che si utilizza per i roastbeef.

In un tegame abbastanza largo mettere un giro di olio extravergine di oliva e far rosolare il coniglio. Quando sarà dorato e la carne sigillata, sfumare con il vino bianco e far evaporare. Aggiungere il brodo vegetale, poco alla volta, e far cuocere per circa minuti girando il coniglio di tanto in tanto. Aggiungere le cipolline, le olive e altro brodo e continuare la cottura per altri venti minuti.

Quando sarà cotto, togliere il coniglio dal tegame, lasciando da parte il fondo di cottura. Lasciarlo raffreddare. Togliete la rete e con, con un coltello ben affilato fare delle fettine non troppo spesse. Disporre su un vassoio e versare sopra il fondo di cottura che avrete precedentemente riscaldato. Buon appetito.

