Pranzo in spiaggia? Girella di frittata

Le girelle di frittata: il secondo piatto perfetto per un pranzo in spiaggia. Semplici da preparare, si possono preparare in anticipo. Si trasportano facilmente, adagiandole in un contenitore, senza il rischio di farle rovesciare in macchina. Ecco come si preparano.

Ingredienti

500 grammi di zucchine

4 uova

20 grammi di parmigiano grattugiato

150 grammi di stracchino

100 grammi di prosciutto cotto

sale e pepe

Procedimento

Lavate e pulite le zucchine, tagliatele a listarelle. Sbattete le uova con il parmigiano grattugiato, il sale e il pepe. Incorporate le zucchine. Versate il composto in uno stampo foderato con la carta forno. Cuocete in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti.

Arrotolate la frittata aiutandovi con la carta forno e lasciate raffreddare. Aprite delicatamente il rotolo, spalmateci lo stracchino e unite le fette di prosciutto cotto. Arrotolate di nuovo. Tenete in frigorifero almeno un’ora e poi tagliate a fette.

