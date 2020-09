Questa ricetta è molto semplice da preparare, e servono pochi ingredienti. E’ anche un buon escamotage per far mangiare qualche verdura, sapientemente mascherata, ai nostri bambini. Ecco come preparare le polpettine con carciofi allo zafferano.

Ingredienti

250 grammi di carne di manzo macinata

2 carciofi

1 scalogno

olio extra vergine di oliva

1 uovo

1 bustina di zafferano in polvere

pangrattato

parmigiano reggiano

aglio

limone

sale e pepe

Procedimento

Pulite i carciofi, eliminando le foglie più esterne e quelle rovinate, in modo da ottenere solo i cuori. Tagliateli a metà per eliminare l’eventuale “fieno” dall’interno. Quindi tagliarli a spicchietti ed immergerli in acqua e limone per evitare che diventino neri.

Sbucciare lo scalogno, tritarlo finemente e farlo appassire in una pentola con l’olio extra vergine di oliva. Unire i carciofi e proseguire la cottura per 3-4 minuti. Bagnare con qualche cucchiaio di acqua nella quale precedentemente si era sciolto lo zafferano. Lasciate cuocere per 10-15 minuti, fino a quando i carciofi saranno morbidi. Tritateli e metteteli in una terrina.

Aggiungere la carne, l’uovo, il parmigiano, il pangrattato e regolate di sale e pepe. Mescolate bene e preparate le vostre polpettine, della grandezza di una noce.

Disponetele in una teglia foderata con carta da forno e far cuocere per 15-20 minuti a 200 gradi, girandole a metà cottura. Sono buone da servire sia calde sia tiepide.

