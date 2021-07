Lo sfrigolio della carne sulla griglia, l’aroma del limone e delle spezie che si spande nell’aria. E’ questa la fotografia della ricetta che vi presentiamo oggi, d’altronde Ferragosto non può essere tale senza una bella grigliata. Ecco come cucinare il petto di pollo al limone alla griglia.

Ingredienti per 4 persone:

8 fette di petto di pollo o di tacchino se preferite

4 limoni

un rametto di rosmarino

alcune foglioline di salvia

due spicchi di aglio

Procedimento

Per far insaporire la carne vi consigliamo di metterla a marinare già dalla sera, ma anche un paio di ore prima della cottura possono andare bene. Tagliate a fette i limoni. In un vassoio fate uno strato con le fette di petto di pollo, coprite con i limoni, aggiungete un po’ di rosmarino, la salvia e l’aglio. Ricoprite con il restante pollo e seguite gli stessi passaggi descritti sopra.

Consigliamo di non aggiungere il sale in questa fase, per far sì che la carne risulti più morbida una volta cotta.

Cuocete sulla griglia 4-5 minuti (le fettine sono sottili e cuoceranno velocemente). Una volta tolto dal fuoco aggiungere sale e pepe a piacere e, volendo un filo di olio. Guarnire il piatto da portata con qualche fettina di limone e… buon appetito.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.