Pollo alla cacciatora: la ricetta gustosa della nonna

Il pollo alla cacciatora era un piatto che preparava sempre la mia nonna, anche se lei non seguiva la classica ricetta ma la personalizzava un pochino. Facile da preparare, farà tornare con la mente ai bei ricordi della gioventù (parlo per chi come me ormai ha diverse primavere alle spalle), quando la famiglia si riuniva per il pranzo della domenica a casa della nonna. Momenti di gioia, accompagnati da semplici piatti gustosi.

Ingredienti

1 pollo tagliato a pezzi

1 carota

1 gambo di sedano

1 cipolla

una ventina di olive nere

circa 300 grammi di pomodori rossi ben maturi

olio extra vergine di oliva

sale e pepe

un bicchiere di vino bianco

Procedimento

Iniziate rosolando in una padella capiente il pollo. Nel frattempo tagliate a cubetti, dopo aver lavato e pelato, la carota, la cipolla e il sedano, metteteli da parte in una ciotola. A parte, lavate e tagliate a pezzetti i pomodori e preparate in una ciotolina le olive.

Quando il pollo sarà ben rosolato, aggiungete sedano, carota e cipolla e fate cuocere con il coperchio. Dopo alcuni minuti, salate e pepate, mescolate. Sfumate con il vino bianco e lasciate cuocere con il coperchio fino a quando le verdure non saranno morbide.

Aggiungete i pomodori a pezzetti, le olive, mescolate e coprite ancora con il coperchio. Lasciate cuocere fino a quando il pomodoro non risulterà come una salsina. Buon appetito.

