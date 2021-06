Polletto con pomodorini e olive: la ricetta del giorno

Il pollo, generalmente, è un tipo di carne che viene apprezzata da tutti, anche dai più piccini. La sua delicatezza si sposa bene con quasi tutti gli ingredienti che possiamo trovare nelle nostre cucine. Oggi vi proponiamo questa ricetta con pomodorini e olive.

Ingredienti

1 pollo a bocconcini

1 cipolla tagliata a rondelle

800 grammi di patate

80 grammi di olive nere

400 grammi di pomodorini

1 bicchiere di vino bianco

sale e pepe

olio extravergine di oliva

Procedimento

In una padella antiaderente fate rosolare leggermente il pollo. Eliminate il grasso in eccesso e tornate a rosolare il pollo. Sfumatelo con il vino bianco. Salate e pepate. Aggiungete alla carne i pomodorini, le olive e la cipolla.

Mescolate e travasate in una teglia da forno. Infornata a 180 gradi per circa 40 minuti. Sbucciate le patate e fatele lessare per alcuni minuti (attenzione non devono essere cotte) in abbondante acqua salata. Sgocciolatele, salate e unite al pollo. Infornate di nuovo e portate a cottura. Buon appetito.

