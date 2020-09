Sono molte le ricette di pizze e torte salate che si trovano nei libri delle ricette che sono custoditi nelle nostre credenze o … in rete. Impastare, lievitare, stendere e lievitare ancora. Se avete fretta e non volete passare ore con le mani in pasta ecco la ricetta della pizza parigina… a modo mio.

Ingredienti

un rotolo di pasta sfoglia rettangolare

un rotolo di pasta per la pizza rettangolare

200 grammi di prosciutto cotto a fette

250 grammi di mozzarella

passata di pomodoro

Procedimento

Srotolate la pasta per la pizza e disponetela in una placca del forno. Adagiate sulla superficie le fette di prosciutto cotto, poi la mozzarella tagliata a fettine sottili. Distribuite sopra la farcitura alcuni cucchiai di passata di pomodoro, regolate di sale e un filo di olio extravergine di oliva.

A questo punto aprite la confezione della pasta sfoglia e disponetela sopra la pizza che avete appena farcito. Con i rebbi di una forchetta premete sui bordi in modo da unire le due sfoglie per sigillare gli ingredienti all’interno.

Riscaldate il forno a 180 gradi, infornate la pizza e lasciate cuocere per circa mezzora. A questo punto controllate la cottura sollevando il bordo del pizza con una spatola. Dovrà risultare leggermente dorato e croccante. Se non è cotto, infornate di nuovo per alcuni minuti. Controllate anche la parte superiore della vostra parigina che dovrà risultare di un bel colore dorato.

Una volta cotta, non vi resterà che gustare la morbidezza della pizza che si accompagna con la friabilità della pasta sfoglia. Ad ogni morso vi stupirete del gustoso abbinamento del prosciutto cotto e della mozzarella, accompagnati dalla passata di pomodoro. Buon appetito.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com