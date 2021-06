Picnic o pranzo in spiaggia? Ecco la soluzione ideale

Per un picnic o un pranzo in spiaggia è consigliato pensare a dei cibi facili da trasportare e comodi da mangiare senza avere a disposizione un tavolo. Per questo vi suggeriamo questa insalata di pasta dal sapore fresco ed estivo, perfetta per entrambe le occasioni, ma anche buona da gustare comodamente seduti al tavolo di casa.

Ingredienti

320 grammi di penne rigate

olio extravergine di oliva

1 melanzana

1/2 cipolla rossa

150 grammi di pomodorini

sale e pepe

grana grattugiato

1 rametto di basilico

Procedimento

Lessate al dente le penne e fatele raffreddare tenendole nello scolapasta sotto l’acqua corrente. Conditele con dell’olio. Nel frattempo, lavate e pulite la melanzana e la cipolla, affettatele.

Grigliate le fette di melanzana un minuto per lato. Tagliatele a pezzetti. Lavate i pomodorini e tagliateli a spicchi. Mettete melanzana, cipolla e pomodorini in una ciotola e condite con sale, olio e pepe.

Unite alla pasta e mescolate bene. Cospargete con del parmigiano grattugiato e guarnite con delle foglioline di basilico. Buon appetito.

