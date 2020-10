Piatti veloci e invitanti: linguine agli asparagi

Avete poco tempo a vostra disposizione per portare in tavola il pranzo? Ecco una soluzione facile e gustosa che… vi toglierà le castagne dal fuoco. Oggi vi proponiamo la ricetta delle linguine con gli asparagi.

Ingredienti per 4 persone

320 grammi di linguine

400 grammi di asparagi

100 grammi di prosciutto cotto in una sola fetta

30 grammi di burro

50 grammi di grana

sale

Procedimento

Iniziate pulendo gli asparagi. Togliete la parte dura e raschiate leggermente la parte restante dei gambi con un coltellino, quindi lavateli bene sotto l’acqua corrente. A questo punto, con dello spago da cucina, legateli come se fossero un mazzetto. Poi portate a bollore un litro di acqua in una pentola alta e stretta. Dopo aver aggiunto il sale, sistemate il mazzetto di asparagi in piedi nella pentola. Le punte degli asparagi dovranno sporgere dall’acqua circa 4 centimetri. Coprite, fate riprendere il bollore e cuocete per circa 15 minuti. Scolateli e lasciate intiepidire. Eliminate la parte bianca poi dividete a metà gli asparagi.

Scaldate in una padella il burro, avendo cura di non farlo annerire, aggiungete gli asparagi e salate. Rosolate per due minuti. Portate a bollore l’acqua per la pasta e versate le linguine.

Mentre la pasta cuoce, tagliate il prosciutto a dadini. Scolate la pasta e mettetela nella padella con gli asparagi; unite i dadini di prosciutto e mescolate a fuoco alto per circa 30 secondi. Servire ben caldo.

