Peperoni sfiziosi al forno: il matrimonio perfetto tra verdure e formaggio

“Peperoni sfiziosi” è il titolo della ricetta di oggi, con un occhio al sapore e al contempo alla linea. I peperoni, rossi e gialli, vengono arricchiti dal gusto del formaggio primo sale tagliato a cubetti. Il primo sale è formaggio fresco di latte vaccino intero. E’ molto leggero e, appena prodotto, viene subito salato in salamoia così da essere pronto al consumo già dopo poche ore. E’ il formaggio ideale per piatti freschi ed insalate. Ma si sposa bene con le versure anche cotte quali pomodori e, appunto, peperoni.

Ingredienti per 4 persone

2 peperoni rosso e giallo

3 acciughe sotto sale

250 gr di formaggio primo sale

150 gr. Di pomodorini datterini

Basilico

Olio

Sale

Preparazione

Lavate i peperoni, tagliateli a metà, eliminate i semi e il picciolo e disponeteli in una teglia coperta dalla carta forno leggermente oleata. Lavate i datterini, tagliateli a metà e conditeli con olio, sale e basilico. Tagliate a cubetti il primosale. Sciacquate le acciughe sotto l’acqua corrente ed eliminate la lisca. Farcite i peperoni con i pomodorini e il primosale, irrorate con un filo d’olio e cuocete in forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Sfornate, aggiungete i filetti di acciuga e qualche ciuffetto di basilico. Servite in tavola il piatto accompagnato con un vino bianco fermo e … buon appetito!

