Pennette panna e gamberetti: giocare facile a tavola

Ecco, quando pensiamo al “giocare facile”, il primo piatto che ci viene in mente sono le penne con gamberetti e panna. Una ricetta un po’ retrò ma sempre buona e, soprattutto, adatta a ogni circostanza, dalla cena in famiglia, a quella con gli amici, sino alla serata solitaria, tete-a-tete con mamma tv.

Ingredienti (4 persone)

Penne rigate – 400 g

Gamberetti freschi – 250 g

Panna da cucina – 200 ml

Cipolla – 1/2

Concentrato di pomodoro – 2 cucchiaini

Olio extravergine d’oliva – 2 cucchiai

Vino bianco – 1/2 bicchiere

Peperoncino, paprika e sale – q.b.

Preparazione

Tritare la cipolla, e far soffriggere in padella con i due cucchiai d’olio. Raggiunta la doratura aggiungere i gamberetti e, a fuoco medio, lasciar insaporire per qualche minuto girando di frequente. A questo punto salare, versare il vino e far sfumare. Unire pomodoro concentrato, peperoncino e paprika. Lasciare sul fuoco, mescolando di tanto in tanto, sino alla cottura completa dei gamberi. Aggiungere la panna e far ritirare. Impiattare e servire. Buon appetito.

