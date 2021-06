La pasta adatta per la spiaggia: fredda con pesto e pomodorini

La pasta fredda con pesto e pomodorini è la pasta perfetta da portare in spiaggia, per un pranzo perfetto sotto l’ombrellone. Un picnic in spiaggia, per godere in pieno delle giornate estive. Ecco come prepararla.

Ingredienti

320 grammi di pasta corta

2 barattolini di pesto già pronto

15 pomodorini datterini

olio extravergine di oliva

sale

parmigiano grattugiato

Procedimento

Per prima cosa mettete a bollire l’acqua per cuocere la pasta. Mentre aspettate che bolle, lavate i pomodorini, tagliateli in 4 parti, metteteli in una ciotola e condite con sale e olio. Aprite il pesto e versatelo in un’altra ciotola.

Quando l’acqua bolle, buttate la pasta e cuocetela al dente. Scolatela e versatela nella ciotola con il pesto, aggiungete il parmigiano, mescolate bene e lasciate raffreddare. Una volta fredda, aggiungete i pomodorini, mescolate ancora, mettete la vostra pasta in un contenitore ermetico adatto per trasportarla e… pronti per partire in direzione mare!

