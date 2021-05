Con la bella stagione il nostro orto ci regala verdure saporite e genuine. Perché non usarli per realizzare un bel sughetto per la nostra pasta? Magari accompagnandoli con dei prodotti provenienti dal mare… per rendere il tutto più appetitoso. Ecco la ricetta.

Ingredienti x 4 persone:

400 gr pennette lisce

½ cipolla

3 zucchine verdi

200 gr gamberetti

Olio

Sale

Pepe

Procedimento

In una padella capiente tritate finemente la cipolla e farla appassire con un filo d’olio, aggiungete le zucchine tagliate a pezzetti (a rondelle o a striscioline, a vostro piacere), salate e pepate e fate cuocere allegramente. A fine cottura aggiungere i gamberetti sgusciati.

Mettete a bollire l’acqua per la pasta insieme a gusci del gamberetti perché danno un sapore particolare…(ricordatevi a toglierli prima di buttare la pasta). Cuocere la pasta al dente e ripassare in padella con il composto preparato prima..spolverizzare con prezzemolo tritato e buon appetito!!!! Accompagnare con un vino frizzantino bello fresco!

