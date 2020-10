Contro il freddo… minestra di riso e spinaci

Non sempre la solita minestra. Infatti questa volta vi proponiamo una ricetta che invece della classica pastina da brodo prevede l’utilizzo del riso. Ad ogni cucchiaiata gusterete il sapore degli spinaci abbinato a quello del riso. Un piatto veloce, ricco di gusto e che vi scalderà in queste fredde sere autunnali. Ecco come preparare la minestra di riso e spinaci.

Ingredienti

200 grammi di riso

250 grammi di spinaci

2 tuorli

4 cucchiai di grana grattugiato

1 dado vegetale

sale e pepe

Procedimento

Pulite gli spinaci e mettete le foglie in una capiente pentola, senza aggiungere acqua. Salate e lasciate cuocere a fuoco medio per cinque minuti. Scolate gli spinaci e lasciate intiepidire, successivamente, tagliateli grossolanamente e lasciate raffreddare. In una ciotola mettete i tuorli e sbatteteli con una forchetta. Aggiungete gli spinaci e mescolate bene.

Portate a bollore 1,5 litri di acqua, aggiungete il dado vegetale, versate il riso e cuocete per 20 minuti. Nel frattempo, unite al composto di uova e spinaci, alcuni cucchiai del brodo di cottura del riso. Versate il composto nella pentola e mescolate. Togliete la pentola dal fuoco, aggiungete il grana e mescolate. Servite ben calda. Buon appetito.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.