Per il lunedì di Pasquetta: panini ripieni ai carciofi

Anche se quest’anno non sarà possibile farlo a causa delle restrizioni messe in campo per poter arginare la diffusione del coronavirus, solitamente il Lunedì dell’Angelo (o Pasquetta) è il giorno prediletto per le scampagnate fuori porta. Come dicevo quest’anno non sarà possibile, ma possiamo organizzare un pic-nic in famiglia nel nostro giardino. Ecco allora il piatto perfetto: panini ripieni ai carciofi.

Ingredienti

300 grammi di carciofi surgelati

20 grammi di farina bianca

2 bicchieri di latte

60 grammi di burro

4 cucchiai di formaggio tipo emmental grattugiato

8 panini al latte

sale e pepe

Cuocere i carciofi

In una padella sciogliete metà burro, aggiungete i carciofi surgelati e fate cuocere a fiamma bassa per circa dieci minuti. Regolate di sale e pepe. Tritate i carciofi grossolanamente.

Farcire i panini

Accendete il forno a 180 gradi. Togliete la parte superiore al panino, con un coltello scavateli all’interno eliminando metà mollica. Fondete il burro rimasto, unite la farina e mescolate. Diluite con il latte freddo, portate ad ebollizione. Salate e pepate la besciamella. Mescolatela ai carciofi e farcite i panini con il composto.

Cospargete la superficie con il formaggio. Adagiate i panini in una teglia rivestita con carta da forno e fate cuocere in forno per 4 minuti, 1 minuto con il grill. Servite subito.

