Lenticchie nere e gamberetti, l’abbinamento che non ti aspetti. A parte la rima, si tratta di un piatto sano e gustoso, che vi farà scoprire come si sposano bene i legumi e i crostacei. Facile da realizzare, può essere servita fredda, come un’insalata, ma anche calda. Ecco allora come prepararla.

Ingredienti

300 grammi di lenticchie nere

300 grammi di code di gambero surgelate

qualche pomodorino

sale e pepe

olio extravergine di oliva

un ciuffetto di prezzemolo

uno spicchio di aglio

mezzo bicchiere di vino bianco

Procedimento

In una pentola capiente, portate a bollore dell’acqua salata e poi fate cuocere le lenticchie. Seguite bene le istruzioni che sono riportate sulla confezione, eventualmente, mettetele a bagno per un paio di ore. Scolate le lenticchie.

In una padella fate scaldare dell’olio, fate rosolare lo spicchio di aglio e poi unite i gamberetti. Fate cuocere per alcuni minuti a fuoco vivace, regolate di sale e pepe e poi sfumate con il vino bianco, coprite con un coperchio e lasciate cuocere fino a quando saranno cotti.

In una ciotola capiente, mettete le lenticchie, i pomodorini tagliati a pezzettini; condite con sale e olio e mescolate per bene. Aggiungete i gamberetti e mescolate ancora. La vostra insalata di lenticchie nere e gamberetti è pronta per essere gustata. Buon appetito.

