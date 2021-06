Leggeri ma con gusto: torrette di sogliola e spinaci

E’ importante scegliere un’alimentazione sana, variegata e priva di quegli eccessi che potrebbero danneggiare la nostra salute. Ma attenzione: non iniziate mai delle diete fai da te o consigliate dagli amici, affidatevi sempre alle mani di un professionista. Il piatto che vi proponiamo oggi è sano e leggero, ma gustoso: ecco le nostre torrette di sogliola e spinaci.

Ingredienti

600 grammi di filetti di sogliola

1 sedano rapa

500 grammi di spinaci puliti

olio extravergine di olica

sale e pepe

pangrattato

prezzemolo

Procedimento

Sbucciate il sedano rapa, tagliatelo a fette molto sottili, fatelo sbollentare in acqua salata per cinque minuti. In una padella, mettete un giro di olio e gli spinaci. Regolate di sale e fate cuocere cinque minuti. Intanto, cuocete i filetti di sogliola in una padella con l’olio: saranno sufficienti tre minuti a lato.

Rivestite con della carta da forno una placca. Formate la base della torretta con le fette di sedano rapa; adagiate sopra gli spinaci, i filetti di sogliola. Cospargete con un po’ di pangrattato, prezzemolo tritato e infornate a 180 gradi per cinque minuti. Buon appetito.

