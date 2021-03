La ricetta degli spaghetti “alla zio Ciccio”

Un buon primo piatto di pasta è capace di imprimere una svolta positiva alla nostra giornata. Da alcuni potrebbe essere considerato un toccasana dopo una mattinata di estenuanti riunioni o, magari, un un piatto da gustare in famiglia per un tranquillo sabato. Ecco, allora, l’aglio che sfrigola in padella insieme al peperoncino, pronti a fare spazio nella padella al tonno. Oggi vi proponiamo la ricetta degli spaghetti al tonno di zio Ciccio.

Ingredienti per 4 persone:

320 grammi di spaghetti

250 grammi di tonno sott’olio

1 spicchio di aglio

1 peperoncino

olio extra vergine di oliva

1 ciuffo di prezzemolo

sale

Procedimento

Questa è una ricetta molto veloce e facile da preparare. Il sugo si prepara mentre l’acqua bolle. In una pentola capiente mettete dell’acqua fredda e portate sul fuoco, fate bollire. Nel frattempo, in una padella antiaderente, mettete un giro di olio, l’aglio sbucciato e il peperoncino. Fate soffriggere, facendo attenzione a non bruciarli, poi aggiungete il tonno sgocciolato e fate cuocere per alcuni minuti.

Quando l’acqua bolle, gettate una manciata di sale grosso e la pasta. Scolate al dente e gettate nella pentola con il tonno. Fate saltare un paio di minuti. Spegnete il fuoco, impiattate e decorate con del prezzemolo tritato finemente.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.