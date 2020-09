Quella che vi proponiamo oggi è una ricetta diversa che vi permetterà di portare in tavola un piatto davvero gustoso. Le fettine di vitello, condite con erbe aromatiche e insaporite dal caciocavallo. Ecco come preparare gli involtini di vitello alle erbe aromatiche.

Ingredienti

8 fettine di fesa di vitello

4 cucchiai di pangrattato

1 mazzetto di erbe aromatiche /basilico, prezzemolo, dragoncello, erba cipollina)

olio extra vergine di oliva

80 grammi di caciocavallo

1/2 bicchiere di vino bianco secco

sale e pepe

Procedimento

Pulire il caciocavallo e tagliarlo in 8 fettine sottili. Lavare le erbe aromatiche, asciugarle delicatamente con carta assorbente e tritarle finemente. Far tostare brevemente il pangrattato in una padella antiaderente, mescolandolo continuamente fino a quando non avrà assunto un colore dorato.

Versare il pangrattato in una ciotola e farlo raffreddare; aggiungere due terzi delle erbe aromatiche, due cucchiai di olio, un pizzico di sale e di pepe.

Battere leggermente le fette di vitello tra due fogli di cara da forno. Stendete sopra ad ognuna un po’ del pangrattato alle erbe e una fettina di caciocavallo. Arrotolate le fettine e fissatele con uno stecchino di legno.

Scaldate in una padella antiaderente un po’ di olio e cuocete gli involtini, insaporite con sale e pepe, irrorate con vino. Coprite e fate cuocere per 10 minuti. Buon appetito.

