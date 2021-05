L’insalata di lenticchie… a modo mio

Le lenticchie sono ricche di proteine vegetali, contengono anche molti carboidrati, tante fibre, molte vitamine, soprattutto A, B1, B2, C, PP, sali minerali come calcio, potassio e ferro e pochissimi grassi. Oggi vedremo come preparare una gustosa insalata fredda.

Ingredienti

150 grammi di lenticchie

200 grammi di pomodorini

100 grammi di olive taggiasche

40 grammi di rucola

50 grammi di feta

sale

olio extravergine di oliva

Procedimento

Lavate le lenticchie e fatele cuocere secondo le indicazioni che sono riportate sulla confezione. Lavate e tagliate in quattro i pomodorini, pulite con cura la rucola, sgocciolate le olive e tagliate a cubetti la feta.

Dopo aver scolato le lenticchie lasciatele raffreddare. Unite i pomodorini, la rucola, le olive e regolate di sale e pepe. Condite con l’olio extra vergine di oliva e mescolate. Aggiungete la feta e mescolate ancora.

Potete consumare subito la vostra insalata di lenticchie oppure lasciarla insaporire per un’oretta in frigorifero. Perfetta per una cena estiva, ma anche come pranzo da portare in ufficio. Buon appetito.

