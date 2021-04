Sapete come utilizzare l’avocado in cucina o vi siete sempre chiesti come questo frutto possa essere utilizzato? La buccia verde o nera, rugosa, racchiude una morbida polpa di colore verde chiaro che – sorpresa, sorpresa – si sposa bene con molti cibi, a partire dal formaggio al prosciutto cotto, dal pollo alle insalate. Oggi vi proponiamo la ricetta di un’insalata dal sapore esotico ed estivo.

Iedienngrti per 4 persone:

2 cespi di insalata

2 avocado

1 cespo di radicchio

2 arance

150 gr olive nere a rondelle

1 limone

1 yogurt naturale

Procedimento

Lavate bene tutte le verdure. Con un pelapatate sbucciate un arancio e il limone e poi tagliate le scorzette a striscioline sottili e scottatele in acqua bollente per pochi secondi, scolare e asciugare. Togliete la buccia agli avocado e tagliate la polpa a spicchi e spruzzateli con il succo del limone. Scolate bene l’insalata e il radicchio e tagliate tutto a listarelle. Pelate le arance a vivo e tagliatele a pezzi. Mescolate bene, fino ad ottenere una salsina, lo yogurt con il succo di arancio e limone, le scorzette preparate prima, sale e olio. In una ciotola mettete l’insalata, il radicchio, le olive a rondelle, le arance a pezzi, l’avocado e la salsina, mescolate delicatamente e servite.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.