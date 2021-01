Per un happyhour casalingo: involtini di melanzane

In questo periodo così particolare a causa della pandemia, per la nostra sicurezza e salute non è possibile ritrovarsi al bar con gli amici per un gustoso happyhour. Per non rinunciare a questo momento della giornata, però, è possibile organizzarsi in casa, ovviamente solo con i familiari con cui si vive. Ecco come rendere sfizioso il nostro happyhour con gli involtini di melanzane.

Ingredienti

2 melanzane lunghe

130 grammi di ricotta

130 grammi di formaggio spalmabile

erba cipollina

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Procedimento

Iniziate pulendo e lavando le melanzane, affettatele non troppo sottili, salatele, disponete su una teglia foderata con carta forno e infornate a 180 gradi per 25-30 minuti. Sfornate e fate raffreddare le melanzane. Amalgamate la ricotta al formaggio spalmabile, aggiungete ai formaggi l’erba cipollina che avrete tritato finemente.

Stendete le fette delle melanzane su un tagliere, spalmatele con il composto di formaggi e arrotolatele, formando così dei mini involtini che potrete fermare con uno stuzzicadenti o con una forchettina. Buon appetito.

