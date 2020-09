Voglia di happy hour? Come preparare le ciambelline alle patate

Per l’happy hour in compagnia degli amici o per uno stuzzichino per i bambini, queste ciambelline alle patate saranno la soluzione perfetta per accontentare ogni palato. La preparazione di questa ricetta è un po’ lunga, ma il risultato è davvero assicurato.

Ingredienti

400 grammi di farina più quella per la lavorazione

1 patata media

1 cucchiaio di foglioline di rosmarino

25 grammi di lievito di birra

olio extra vergine di oliva

sale

Procedimento

Cuocere la patata in acqua salata per 25-30 minuti dall’ebollizione. Scolarla, pelarla e passarla con lo schiacciapatate. Stemperare il lievito in una tazzina di acqua tiepida.

Disporre la farina a fontana sulla spianatoia, versare al centro un pizzico di sale, le foglioline di rosmarino, la patata schiacciata e il lievito sciolto. Impastare gli ingredienti, aggiungendo acqua sufficiente fino ad ottenere un impasto sodo. Metterlo in una terrina infarinata, coprite con un panno e lasciate lievitare per un paio di ore.

Una volta lievitato, ricavare dall’impasto tanti cilindretti da chiudere a ciambelline, friggerle poche alla volta in abbondate olio. Scolare con una paletta forata, adagiare su carta assorbente e servire ben calde.

