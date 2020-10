Gustosi e dal profumo invitate: i sedani al limone

Siete amanti degli agrumi? Oggi vi consigliamo questo abbinamento che in un primo momento potrebbe sembrare un po’ strano, ma in realtà si rivelerà profumato e gustoso. Ecco come preparare i sedani al limone.

Ingredienti per 4 persone

400 grammi di sedani

2 limoni non trattati

1 bicchiere di latte, meglio se intero

30 grammi di burro

sale e pepe

2 cucchiai di vodka

Procedimento

Lavate i limoni e pelateli avendo cura di prelevare solo la parte gialla. Riducete la buccia a julienne e scottatela per due minuti in acqua bollente. Scolate e asciugatela con della carta da cucina. Spremete i limoni e tenete da parte il succo.

In un tegame fate sciogliere il burro, aggiungete la buccia di limone e lasciate cuocere per due tre minuti. Unite il succo di limone e la vodka, alzate la fiamme e fate ridurre. Aggiungete il latte, salate e cuocete per circa sei minuti, mescolando fino a quando il composto risulterà denso ma morbido.

Intanto, fate cuocere la pasta, scolate al dente. Tenete da parte un bicchiere di acqua di cottura. Gettate la pasta nel tegame con la salsina e saltate per un minuto. Se necessario aggiungete un po’ di acqua di cottura. Pepate e servite

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.