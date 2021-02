Una gustosa minestra? Provate quella di ceci e nasello

Quella di ceci e nasello era la minestra preferita del mio nonno. La nonna la preparava con cura e amore, facendola cuocere dolcemente in una pentola di coccio sopra la stufa a legna. Ecco come la preparava

Ingredienti per la minestra per 4 persone

400 grammi di ceci in scatola sgocciolati

4 tranci di nasello (circa 400 grammi)

300 grammi di bietole

1 pomodoro

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 rametto di rosmarino

1 spicchio di aglio

1 bustina di zafferano

1 foglia di alloro

1 dado vegetale

sale e pepe

Come cuocere il nasello

Sbucciate l’aglio, lavate e asciugate il rosmarino e l’alloro. In una casseruola aggiungete l’olio e fate soffriggere aglio, rosmarino e alloro per circa un minuto, poi eliminateli. Mettete i tranci di nasello in una casseruola e cuocete per 3 minuti; girateli e poi cuocete per 2 minuti. Condite con sale e pepe, togliete la lisca e la pelle al pesce.

Fare la minestra

Lavate il pomodoro e tagliatelo a spicchi. Eliminate dalle bietole le coste bianche, lavatele e tagliatele a pezzi. Portate a bollore un litro e mezzo di acqua con il dado in una pentola capiente. Lessate le bietole nel brodo per 3 minuti. Unite il pomodoro e i ceci, cuocete 4 minuti.

Incorporate il pesce con il suo fondo di cottura e lo zafferano, mescolate. Cuocete per altri 6 minuti (circa) e servitela con un giro di olio.

