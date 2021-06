Farfalle in fiore: il profumo e i colori dell’orto per un piatto rapidissimo

Questa ricetta dal profumo e dai colori tipicamente estivi, è molto rapida da eseguire. Il sugo si può realizzare già mentre attendiamo che bolla l’acqua della pasta. L’ingrediente principale è tipico dell’orto di casa: sono le zucchine e la loro inflorescenza: i “fiori di zucca” (o fiore di zucchino, a seconda dei dialetti regionali). Il fiore è molto delicato, va dunque lavato semplicemente dando una rapida passata in un po’ di acqua fredda e poi messo in padella senza essere asciugato, per non stropicciarlo e strappargli i petali. E’ molto buono anche fritto in pastella. Oggi lo proponiamo accompagnato dalla pancetta o, in alternativa, dalle acciughe. Qui, inoltre, un’altra ricetta a base di zucchine.

Ingredienti per 4 persone:

500 gr di farfalle

10 fiori di zucca

2 zucchine

100 gr di taleggio

2 fettine di pancetta (o 4/5 filetti di acciughe)

50 gr di parmigiano

Olio

Sale

Peperoncino (o pepe)

Procedimento per le farfalle in fiore

In una padella mettere un filo d’olio. Fate rosolare la pancetta e aggiungete poi le zucchine tagliate a rondelle. Fatele cuocere velocemente. Aggiungere i fiori spezzettati e un pizzico di peperoncino, infine il taleggio e amalgamare il tutto. Scolate la pasta rigorosamente al dente e mantecarla al bisogno con un po’ di acqua di cottura e una bella spolverata di parmigiano. Per un sapore più deciso, potete sostituire la pancetta con le acciughe in fase di preparazione. Se preferite il pepe al peperoncino, ricordati di aggiungerlo, magari con l’apposito macinino, solo a fine cottura. Accompagnate con un vino bianco secco. E buon appetito!

