Estate e voglia di fresco: proviamo a fare i ghiaccioli

Con l’esplosione dell’estate, diventa sempre più impellente il bisogno di gustare qualcosa di fresco per cercare di trovare sollievo dalle torride temperature. Ecco allora che magari ci assale la voglia di un ghiacciolo. Oggi vi proponiamo la ricetta per realizzarli ai frutti di bosco.

Ingredienti

250 grammi di frutti di bosco

20 grammi di miele

400 ml di acqua

1 limone

Procedimento

Pulite e sciacquate i frutti di bosco, metteteli in un pentolino con il miele e l’acqua e il succo di un limone. Cuocete dieci minuti a fuoco basso, frullate e filtrate. Lasciate raffreddare a temperature ambiente.

Suddividete il composto in stampini per ghiaccioli. Fate rassodare in freezer 40 minuti. Inserite lo stecco. Rimettete in freezer per almeno 3 ore. Ecco pronti i vostri ghiaccioli. Buon appetito.

