Ecco le polpette non di carne

Una ricetta gustosa fatta con semplici ingredienti in sostituzione di un secondo di carne.

Ingredienti:

75 grammi di mollica di pane raffermo

due uova

200 grammi di pecorino

10 grammi di prezzemolo

sale e pepe

300 grammi di passata di pomodoro

1 spicchio di aglio

basilico

Olio EVO

olio di semi di girasole per friggere

Preparazione

In un tegame mettere un filo d’olio e lo spicchio d’aglio. Una volta imbiondito, aggiungere il pomodoro e lasciare cuocere a fuoco bassissimo per una ventina di minuti, girando di tanto in tanto. nel frattempo si può procedere con la preparazione dell’impasto. Tritare il prezzemolo e tagliare la mollica di pane raffermo in tocchetti. Passare tutto in un mixer per ottenere le briciole. Quindi in una ciotola unire le briciole appena ottenute al pecorino grattugiato, le uova, il prezzemolo e spolverare di sale e pepe. Impastare a mano con energia, fino ad ottenere un composto omogeneo.

Ora procedere alla creazione delle polpette, appallottolando piccole porzioni d’impasto. Dovreste riuscire ad ottenerne 15.

Scaldare abbondante olio di semi in una pentola e, quando sarà perfettamente caldo, immergere le polpette per farle friggere un paio di minuti. Al termine della frittura, abbinate cura di scolarle leggermente su un panno di carta da cucina.

Infine unire le polpette fritte sul tegame con la salsa di pomodoro e lasciarle cuocere per una decina di minuti. Prima di servire, ricordatevi di eliminare lo spicchio d’aglio e aggiungete il basilico che dona colore e freschezza.

