Dessert con la frutta di stagione: le pere alle mandorle

Le pere sono un frutto tipicamente autunnale, se ne trovano di molte varietà. Per la preparazione della ricetta di oggi devono essere a pasta soda, non troppo mature e di media grandezza. Scegliete le Decana o le Abate. Ecco come preparare le pere alle mandorle.

Ingredienti

500 grammi di pere

3 bicchieri di vino bianco

100 grammi di zucchero

100 grammi di mandorle spellate

40 grammi di amaretti

1/2 stecca di cannella

1 rametto di menta

1 limone

Procedimento

Lavate e asciugate le pere, tagliatele a metà ed eliminate il torsolo, i semi e la buccia. Per non farle annerire spruzzatele con un po’ di succo di limone. In un tegame basso e largo mettete il vino, metà zucchero e la buccia di mezzo limone; aggiungete la cannella e 3 bicchieri di acqua; portate a bollore. Fate bollire per circa cinque minuti e poi aggiungete le pere. Lasciate in cottura per circa dieci minuti.

Nel frattempo, accendete il forno a 180 gradi; ricoprite una pirofila con carta da forno bagnata e strizzata, e adagiatevi sopra le mezze pere. Cospargetele con lo zucchero rimasto. Tritate le mandorle, sbriciolate gli amaretti; spolverizzate entrambi sulle pere. Infornate per cinque minuti. Servite decorando con le foglioline di menta.

