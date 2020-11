Cucinare light: filetti di nasello aromatizzati al curry

Dopo l’antipasto, gli involtini alle pere, e un primo piatto, i cannelloni vegetali, è ora di passare a un’altra ricetta del nostro menù light con meno di mille calorie a porzione. Oggi prepareremo insieme un secondo piatto di pesce: i filetti di nasello aromatizzati al curry.

Ingredienti per 6 persone

800 grammi di filetto di nasello

1 carota

mezza cipolla

1 gambo di sedano bianco

1 pomodoro piccolo

1 rametto di prezzemolo

1 spicchio di aglio

1 peperoncino

160 grammi di yogurt magro

1 cucchiaino di curry in polvere

5 grani di pepe

1 cucchiaio di sale grosso

Procedimento: lessare il pesce

Pulite e lavate il sedano, la cipolla e la carota. Lavate anche il prezzemolo e il pomodoro e sbucciate l’aglio. Mettete tutte le verdure in una pentola con 2 litri di acqua. Aggiungete i grani di pepe, il peperoncino, i gambi di prezzemolo e il sale grosso. Portate a ebollizione, cuocete 30 minuti a fuoco dolce. Eliminate le eventuali lische rimaste nei filetti di pesce e divideteli in tre parti uguali. Cuoceteli 8 minuti nella pentola con le verdure. Scolateli e teneteli in caldo tra due piatti.

Il condimento

Mettete in un tegame 1 bicchiere del brodo di cottura del pesce. Mescolate in una ciotola il curry con lo yogurt, versatelo nel tegame e portate a bollore e cuocete a fuoco medio per dieci minuti. Distribuite nei piatti la salsa al curry, appoggiatevi sopra il nasello. Decorate con le foglie di prezzemolo e servite.

