Cozze fritte ripiene, la video ricetta semplice e gustosa

Le cozze fritte sono perfette da servire come antipasto ancora fumanti, ma saranno buonissime da gustare anche a temperatura ambiente e potrete utilizzarle per allestire un buffet.

Ricche e saporite, le cozze fritte sono una ricetta di origine pugliese che si prepara aprendo le cozze e riempiendole con una farcia a base di pane, prezzemolo e Parmigiano: una volta fritte rilasceranno tutto il loro splendido sapore!

Ingredienti per 4 persone

Cozze di pezzatura grande 800 g

Pane bianco in cassetta o mollica di pane fresco 120 g

Uova 2

Parmigiano Reggiano DOP 40 g

Pangrattato (al bisogno la dose potrebbe essere maggiore) 40 g

Prezzemolo 20 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Olio di semi di girasole per friggere q.b.

Preparazione delle cozze fritte

Il video della preparazione curata da Giallo Zafferano.

Conservazione

Si consiglia di consumare le cozze fritte al momento. Se preferite potete farcire le cozze con qualche ora d’anticipo, conservarle in frigorifero e friggerle solo all’ultimo!

Consiglio

La maggior parte delle ricette a base di cozze solitamente prevede l’apertura del frutto solo in cottura, come nel caso dell’impepata di cozze, mentre per realizzare le cozze fritte bisognerà prima aprirle, poi farcirle e in ultimo friggerle… solo in questo modo infatti resteranno tenere e rilasceranno tutto il loro splendido sapore!

Infine, le cozze fritte sono inimitabili, ma se preferite provare questa ricetta al forno potete cuocere le cozze in modalità statica a 200° per circa 20 minuti.

